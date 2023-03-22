У побережья Португалии горит танкер с дизелем и авиационным топливом
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Среда, 22 марта 2023, 08:21
Среда, 22 марта 2023, 08:21
У побережья Португалии в Атлантическом океане вспыхнул пожар на танкере, перевозящем дизельное топливо и авиационное топливо.
Об этом говорится в заявлении Военно-морских силы Португалии, пишет "Европейская правда".
Танкер Greta K под флагом Мальты направлялся в порт Лейшоэш на севере Португалии. Он перевозит дизельное топливо и авиационное топливо, сырой нефти на нем нет.
Пожар на танкере продолжается, и семь из 19 членов экипажа судна остаются на борту. Танкер отбуксирован в район, удаленный от побережья.
ВМС Португалии заявили, что следят за танкером на случай загрязнения окружающей среды.
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