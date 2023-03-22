Литва хоче заборонити росіянам купувати нерухомість і подаватися на громадянство

Сейм Литви у першому читанні схвалив законопроєкт, який забороняє громадянам РФ та Білорусі подавати заяви на громадянство, а також купувати нерухомість.

Про це йдеться у повідомленні на сайті парламенту Литви, пише "Європейська правда".

Закон про міжнародні санкції планується доповнити новою главою, яка регулюватиме встановлення обмежувальних заходів законами Литви, якщо це не суперечить міжнародним зобов'язанням і праву ЄС.

"Переважна більшість громадян Росії підтримують загарбницькі військові дії своєї країни, вони не вживають заходів для припинення агресії режиму своєї країни, тому відповідальність лягає і на громадян цих країн. Для того, щоб змінити їхню поведінку, доцільно встановити обмежувальні заходи, пов'язані з можливістю громадян Росії та Білорусі відвідувати Литву і в'їжджати на територію Європейського Союзу", - заявила заступниця міністра закордонних справ Литви Йовіта Нелюпшене, представляючи проєкт на засіданні Сейму.

Законопроєкт пропонує призупинити прийом візових клопотань від громадян Росії та Білорусі у візових установах Литви за кордоном, за винятком випадків, коли МЗС Литви виступає посередником у подачі візового клопотання.

Крім того, у разі ухвалення закону буде призупинено прийом заяв громадян Росії та Білорусі щодо набуття громадянства Литви.

Також пропонується призупинити право громадян Росії та юридичних осіб, заснованих або контрольованих ними, набувати у власність нерухоме майно, розташоване на території Литви, за винятком випадків, коли громадянину Росії видано дозвіл на тимчасове проживання в Литві.

Законопроєкт передбачає посилення індивідуальних перевірок громадян Росії при переміщенні через зовнішній кордон ЄС на територію Литви.

Нагадаємо, Сейм Литви у вівторок ухвалив резолюцію "Про обмеження терористичного впливу Росії", в якій закликав держави-партнери підготувати кроки для "повної міжнародної ізоляції" РФ.

Минулого тижня литовські парламенті також визнали терористичною організацією російську приватну військову компанію "Вагнер".