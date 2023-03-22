Литва хочет запретить россиянам покупать недвижимость и подаваться на гражданство

Сейм Литвы в первом чтении одобрил законопроект, запрещающий гражданам РФ и Беларуси подавать заявления на гражданство, а также покупать недвижимость.

Об этом говорится в сообщении на сайте парламента Литвы, пишет "Европейская правда".

Закон о международных санкциях планируется дополнить новой главой, которая будет регулировать установление ограничительных мер законами Литвы, если это не противоречит международным обязательствам и праву ЕС.

"Подавляющее большинство граждан России поддерживают захватнические военные действия своей страны, они не принимают меры для прекращения агрессии режима своей страны, поэтому ответственность ложится и на граждан этих стран. Для того чтобы изменить их поведение, целесообразно установить ограничительные меры, связанные с возможностью граждан России и Беларуси посещать Литву и въезжать на территорию Европейского Союза", - заявила заместитель министра иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене, представляя проект на заседании Сейма.

Законопроект предлагает приостановить прием визовых ходатайств от граждан России и Беларуси в визовых учреждениях Литвы за рубежом, за исключением случаев, когда МИД Литвы выступает посредником в подаче визового ходатайства.

Кроме того, в случае принятия закона будет приостановлен прием заявлений граждан России и Беларуси о приобретении гражданства Литвы.

Также предлагается приостановить право граждан России и юридических лиц, основанных или контролируемых ими, приобретать в собственность недвижимое имущество, расположенное на территории Литвы, за исключением случаев, когда гражданину России выдано разрешение на временное проживание в Литве.

Законопроект предусматривает усиление индивидуальных проверок граждан России при перемещении через внешнюю границу ЕС на территорию Литвы.

Напомним, Сейм Литвы во вторник принял резолюцию "Об ограничении террористического влияния России", в которой призвал государства-партнеры подготовить шаги для "полной международной изоляции" РФ.

На прошлой неделе литовские парламентарии также признали террористической организацией российскую частную военную компанию "Вагнер".