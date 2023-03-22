Генсек НАТО закликав збільшити витрати на оборону: 2% від ВВП має бути мінімумом

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що 2% від ВВП має стати мінімальним показником витрат на оборону, а не верхньою межею.

Про це він сказав в інтерв'ю Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Перед самітом, який, як очікується, буде останнім на його посаді, Столтенберг заявив, що хоче, щоб члени НАТО були готові витрачати більше коштів на відсіч російському вторгненню.

"На нашому саміті у Вільнюсі в липні я очікую, що союзники погодять нові більш амбітні зобов'язання щодо інвестицій в оборону, причому 2% ВВП, як мінімум, буде інвестовано в нашу оборону", - сказав Столтенберг.

Він очікує, що всі члени Альянсу з цим погодяться.

Прем'єрка Естонії Кая Каллас виступила зі схожим закликом, наголосивши, що оскільки Росія готується до довгої конфронтації, до цього мають готуватися і країни НАТО.

Як повідомлялося, у річному звіті генерального секретаря НАТО сказано, що попри узгоджений у 2014 році цільовий показник у два відсотки ВВП витрат на сектор оборони, станом на 2022-ий рік його досягли тільки сім із тридцяти країн-членів Північноатлантичного Альянсу.

Згідно з наведеними у звіті даними, два або більше відсотки ВВП на оборону витрачають Естонія (2,12%), Греція (3,54%), Латвія (2,07%), Литва (2,47%), Польща (2,42%), Велика Британія (2,16%) і Сполучені Штати (3,46%).