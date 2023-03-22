Генсек НАТО призвал увеличить расходы на оборону: 2% от ВВП должно быть минимумом

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что 2% от ВВП должно стать минимальным показателем расходов на оборону, а не верхним пределом.

Об этом он сказал в интервью Guardian, сообщает "Европейская правда".

Перед саммитом, который, как ожидается, будет последним на его посту, Столтенберг заявил, что хочет, чтобы члены НАТО были готовы тратить больше средств на отпор российскому вторжению.

"На нашем саммите в Вильнюсе в июле я ожидаю, что союзники согласуют новые более амбициозные обязательства по инвестициям в оборону, причем 2% ВВП, как минимум, будет инвестировано в нашу оборону", - сказал Столтенберг.

Он ожидает, что все члены Альянса с этим согласятся.

Как сообщалось, в годовом отчете генерального секретаря НАТО сказано, что несмотря на согласованный в 2014 году целевой показатель в два процента ВВП расходов на сектор обороны, по состоянию на 2022-й год его достигли только семь из тридцати стран-членов Североатлантического Альянса.

Согласно приведенным в отчете данным, два или более процента ВВП на оборону тратят Эстония (2,12%), Греция (3,54%), Латвия (2,07%), Литва (2,47%), Польша (2,42%), Великобритания (2,16%) и Соединенные Штаты (3,46%).