Ердоган планує поговорити з Путіним щодо майбутнього "зернової угоди"

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган найближчим часом планує зателефонувати президенту Росії Владіміру Путіну, щоб обговорити Чорноморську зернову ініціативу.

Про це повідомляє агентство Anadolu, пише "Європейська правда".

Ердоган 22 березня заявив, що планує розмову з Путіним "у найближчі два-три дні" та додав, що у світі цінують посередницьку роль Туреччини у цій ситуації.

Він також згадав пропозицію Путіна про безкоштовне постачання збіжжя найбіднішим країнам світу і зазначив, що Туреччина готова купувати зерно, щоби молоти його на борошно і відправляти до кінцевого пункту призначення у такому вигляді.

Ердоган також сказав, що Туреччина готова сприяти постачанню вироблених у Росії добрив до бідніших країн.

Президент Туреччини заявив, що Анкара "не буде стороною жодної війни і завжди буде на боці миру".

Нагадаємо, в останній момент перед завершенням чергового терміну дії "зернової угоди" 18 березня її все ж продовжили. Проте Москва невдовзі заявила, що погодила продовження лише на 60 днів - половину стандартного терміну 120 днів, та пригрозила розірванням домовленості, якщо не будуть виконані її вимоги.