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Эрдоган планирует поговорить с Путиным о будущем "зернового соглашения"

Четверг, 23 марта 2023, 09:48

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время планирует позвонить президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить Черноморскую зерновую инициативу.

Об этом сообщает агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

Эрдоган 22 марта заявил, что планирует разговор с Путиным "в ближайшие два-три дня" и добавил, что в мире ценят посредническую роль Турции в этой ситуации.

Он также упомянул предложение Путина о бесплатных поставках зерна беднейшим странам мира и отметил, что Турция готова покупать зерно, чтобы молоть его в муку и отправлять в конечный пункт назначения в таком виде.

Эрдоган также сказал, что Турция готова содействовать поставкам произведенных в России удобрений в более бедные страны.

Президент Турции заявил, что Анкара "не будет стороной никакой войны и всегда будет на стороне мира".

Напомним, в последний момент перед завершением очередного срока действия "зернового соглашения" 18 марта его все же продлили. Однако Москва вскоре заявила, что согласовала продление только на 60 дней - половину стандартного срока 120 дней, и пригрозила расторжением договоренности, если не будут выполнены ее требования.

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Зерновой коридор Турция Россия

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