У британському парламенті повністю заборонять використовувати TikTok

Профільні комітети обох палат парламенту Великої Британії – Палати громад і Палати лордів – у четвер ухвалили рішення заборонити використання китайського додатка TikTok із міркувань кібербезпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Рішення означає, що TikTok буде заблоковано на всіх парламентських пристроях, а також у парламентській інтернет-мережі. Водночас на персональних пристроях, які не підключаються до інтернету в парламенті, додаток використовувати буде можна.

"Кібербезпека є головним пріоритетом для парламенту, однак ми не коментуємо конкретні деталі наших засобів контролю кібер- або фізичної безпеки, політики або інцидентів", – додали в парламенті.

Раніше використання TikTok заборонили для працівників уряду Шотландії, а також британського уряду в Лондоні.

Зазначимо, що в останні тижні деякі європейські країни почали забороняти користуватись TikTok урядовцям і держслужбовцям із міркувань безпеки. Зокрема США заборонили TikTok на офіційних пристроях у грудні, а Єврокомісія дала відповідне розпорядження минулого місяця.

Tiktok перебуває під посиленою увагою через питання безпеки й конфіденційності даних, оскільки є побоювання, що він може бути використаний для просування китайської пропаганди або збору даних про користувачів, що сам додаток категорично заперечує.

Більше про це читайте у статті Хрестовий похід проти TikTok: чому ЄС та США обмежують використання китайської платформи або дивіться у відео.