В британском парламенте полностью запретят использовать TikTok

Профильные комитеты обеих палат парламента Великобритании - Палаты общин и Палаты лордов - в четверг приняли решение запретить использование китайского приложения TikTok из соображений кибербезопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Решение означает, что TikTok будет заблокирован на всех парламентских устройствах, а также в парламентской интернет-сети. В то же время на персональных устройствах, которые не подключаются к интернету в парламенте, приложение можно будет использовать.

"Кибербезопасность - главный приоритет для парламента, однако мы не комментируем конкретные детали наших средств контроля кибер- или физической безопасности, политики или инцидентов", - добавили в парламенте.

Ранее использование TikTok запретили для работников правительства Шотландии, а также британского правительства в Лондоне.

Отметим, что в последние недели некоторые европейские страны начали запрещать пользоваться TikTok чиновникам и госслужащим из соображений безопасности. Еврокомиссия дала соответствующее распоряжение в прошлом месяце.

Tiktok находится под усиленным вниманием из-за вопросов безопасности и конфиденциальности данных, поскольку есть опасения, что он может быть использован для продвижения китайской пропаганды или сбора данных о пользователях, что само приложение категорически отрицает.

США запретили TikTok на официальных устройствах в декабре прошлого года.

Больше об этом читайте в статье Крестовый поход против TikTok: почему ЕС и США ограничивают использование китайской платформы или смотрите в видео.