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Білий дім дав держустановам місяць на видалення TikTok

Вівторок, 28 лютого 2023, 09:34

Білий дім у понеділок дав державним установам 30 днів на те, щоб вони видалили із федеральних пристроїв та систем китайський застосунок TikTok.

Відповідну вказівку дала директорка Управління з управління та бюджету Шаланда Янг у документі, з яким ознайомилось агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Цей рішення було ухвалене з метою забезпечення безпеки американських даних. Заборона, запропонована Конгресом наприкінці минулого року, послідувала за аналогічними діями Канади, ЄС, Тайваню та більш ніж половини американських штатів.

Єврокомісія заборонила співробітникам користуватися TikTok

Компанія TikTok, що належить ByteDance, заявила, що побоювання підігріваються дезінформацією, і заперечує використання програми для шпигунства за американцями. У грудні Конгрес США проголосував за заборону федеральним службовцям використовувати китайський додаток на державних пристроях та дав адміністрації Байдена 60 днів на видання розпоряджень для відомств. 

Голосування стало останньою дією американських законодавців у контексті припинення діяльності китайських компаній на тлі побоювань національної безпеки, що Пекін може використовувати їх для шпигунства за американцями.

Багато урядових установ, включаючи Білий дім, Міністерство оборони, Міністерство внутрішньої безпеки та Державний департамент, заборонили TikTok на урядових пристроях ще до голосування.

Нагадаємо, влітку 2022 року парламент Британії закрив свій акаунт у TikTok через зв’язок соцмережі з Китаєм.

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США Китай соцмережі

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