На війні в Україні загинув громадянин Польщі, який був командиром взводу Інтернаціонального легіону

Міністр канцелярії Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик повідомив про загибель ще одного поляка на війні в Україні.

Як передає "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

Дворчик повідомив, що ще один український солдат - громадянин Польщі - загинув у п'ятницю, а двоє, які були поранені кілька днів тому, все ще перебувають у важкому стані.

"На жаль, це не найкращий час. Сьогодні загинув ще один український солдат - громадянин Польщі, а двоє - поранені кілька днів тому - досі перебувають у важкому стані" – повідомив Дворчик.

Кореспондент Polsat News в Україні Матеуш Лаховський в свою чергу повідомив, що "у п'ятницю Міхал - командир взводу Інтернаціонального легіону - загинув у бою". "Він воював проти російського вторгнення з квітня минулого року. Він боровся за свободу України і безпеку Польщі - він говорив про це багато разів. Його контракт закінчувався через місяць, і він хотів повернутися на батьківщину і знову служити в польській армії" - додав він.

Лаховський розповів, що місяць тому президент Володимир Зеленський нагородив загиблого поляка орденом "За мужність".

"Коли він був поранений кілька місяців тому, він зміг відпочити і залишитися вдома на Різдво. Але на Різдво він вже був на фронті зі своїми солдатами" - підкреслив він.

У п'ятницю також стало відомо, що під Бахмутом загинув французький доброволець Кевін Давід, який воював за Україну.