Три людини отримали поранення в результаті нападу з гранатою і ножем в Берліні

Поліція Берліна заарештувала чоловіка, який поранив трьох людей ручною гранатою і ножем.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Чоловік поранив трьох людей у районі Берлін-Райнікендорф. Життя одного з потерпілих, 61-річного чоловіка, все ще під загрозою, повідомила в суботу поліція Берліна.

Розслідуванням замаху на вбивство зайнялася комісія з розслідування вбивств пізно ввечері в п'ятницю. Підозрюваний був заарештований. Передісторія події досі не з'ясована.

"Згідно з попередніми даними і розслідуванням, 61-річний чоловік підірвав ручну гранату перед під'їздом багатоквартирного будинку на Панкауер алеї близько 23:15, поранивши двох жінок у віці 42 і 48 років і 61-річного чоловіка", - йдеться в повідомленні поліції. Потім підозрюваний напав на одну з жінок і чоловіка з ножем і завдав їм подальших поранень.

За даними поліції, нападник втік до присадибної ділянки неподалік. Сили групи швидкого реагування знайшли його там і взяли під варту.

Троє поранених були доставлені до лікарень.

Поки що незрозуміло, які стосунки були між нападником і постраждалими. Розслідування перебігу подій та їхніх передумов триває.

Як повідомлялося, в п'ятницю в аеропорту Кельн-Бонн проводили масштабну поліцейську операцію після того, як вранці на парковці водій автомобіля збив кількох пішоходів.