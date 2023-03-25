Три человека получили ранения в результате нападения с гранатой и ножом в Берлине

Полиция Берлина арестовала мужчину, который ранил трех человек ручной гранатой и ножом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Мужчина ранил трех человек в районе Берлин-Райникендорф. Жизнь одного из пострадавших, 61-летнего мужчины, все еще под угрозой, сообщила в субботу полиция Берлина.

Расследованием покушения на убийство занялась комиссия по расследованию убийств поздно вечером в пятницу. Подозреваемый был арестован. Предыстория происшествия до сих пор не выяснена.

"Согласно предварительным данным и расследованию, 61-летний мужчина взорвал ручную гранату перед подъездом многоквартирного дома на Панкауэр аллее около 23:15, ранив двух женщин в возрасте 42 и 48 лет и 61-летнего мужчину", - говорится в сообщении полиции. Затем подозреваемый напал на одну из женщин и мужчину с ножом и нанес им дальнейшие ранения.

По данным полиции, нападавший убежал к приусадебному участку неподалеку. Силы группы быстрого реагирования нашли его там и взяли под стражу.

Трое раненых были доставлены в больницы.

Пока непонятно, какие отношения были между нападающим и пострадавшими. Расследование хода событий и их предпосылок продолжается.

Как сообщалось, в пятницу в аэропорту Кельн-Бонн проводили масштабную полицейскую операцию после того, как утром на парковке водитель автомобиля сбил нескольких пешеходов.