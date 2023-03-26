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ЗМІ довідались про намір Німеччини вислати 30 російських дипломатів

Неділя, 26 березня 2023, 09:29

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок планує видворити понад 30 російських дипломатів, акредитованих у Берліні.

Про це з власних джерел стало відомо німецькому виданню Focus, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з висновками органів безпеки, підозрювані росіяни використовують свій дипломатичний імунітет, щоб незаконно вербувати німецьких інформаторів із політики, бізнесу, науки та війська для агентурних, диверсійних чи дезінформаційних операцій.

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У Берліні переконані, що сьогодні російські спецслужби в Німеччині укомплектовані потужніше, ніж за часів "холодної війни", і налічують близько 160 офіцерів. Вони працюють під прикриттям у посольстві в німецькій столиці, а також у кількох консульствах в інших містах Німеччини.

Німецький уряд усвідомлює, що масова висилка російських агентів не залишиться без відповіді у Москві. 

"У відповідь Кремль оголосить небажаними ще більшу кількість німецьких дипломатів", - сказав у розмові виданню неназваний представник міністерства закордонних справ Німеччини.

Минулого тижня стало відомо, що Агентство внутрішньої безпеки Польщі ліквідувало шпигунську мережу, яка працювала на Росію та мала здійснювати підготовку до диверсійної діяльності в Польщі.

24 березня міністерство закордонних справ Естонії оголосило про висилку з країни співробітника посольства Російської Федерації. За інформацією МЗС, дипломат брав активну участь у підриві безпеки та конституційного ладу Естонії.

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