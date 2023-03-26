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СМИ узнали о намерении Германии выслать 30 российских дипломатов

Воскресенье, 26 марта 2023, 09:29

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок планирует выдворить более 30 российских дипломатов, аккредитованных в Берлине.

Об этом из собственных источников стало известно немецкому изданию Focus, сообщает "Европейская правда".

Согласно выводам органов безопасности, подозреваемые россияне используют свой дипломатический иммунитет, чтобы незаконно вербовать немецких информаторов из политики, бизнеса, науки и армии для агентурных, диверсионных или дезинформационных операций.

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В Берлине убеждены, что сегодня российские спецслужбы в Германии укомплектованы мощнее, чем во времена "холодной войны", и насчитывают около 160 офицеров. Они работают под прикрытием в посольстве в немецкой столице, а также в нескольких консульствах в других городах Германии.

Немецкое правительство осознает, что массовая высылка российских агентов не останется без ответа в Москве. 

"В ответ Кремль объявит нежелательными еще большее количество немецких дипломатов", - сказал в разговоре изданию неназванный представитель министерства иностранных дел Германии.

На прошлой неделе стало известно, что Агентство внутренней безопасности Польши ликвидировало шпионскую сеть, которая работала на Россию и должна была осуществлять подготовку к диверсионной деятельности в Польше.

24 марта министерство иностранных дел Эстонии объявило о высылке из страны сотрудника посольства Российской Федерации. По информации МИД, дипломат принимал активное участие в подрыве безопасности и конституционного строя Эстонии.

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