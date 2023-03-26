Трамп порівняв розслідування проти нього з "жахами сталінської Росії"

Експрезидент США Дональд Трамп на першому передвиборчому мітингу перед прихильниками у Техасі назвав розслідування проти нього "полюванням на відьом" та порівняв його з "жахами сталінської Росії".

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації агентства Reuters.

Трамп провів більшу частину своєї майже двогодинної промови у техаському місті Вейко 25 березня, критикуючи численні розслідування, які веде проти нього влада США. Він звинуватив адміністрацію президента Джо Байдена у спробах підірвати його шанси на перемогу в боротьбі за Білий дім.

"Використання режимом Байдена правоохоронних органів як зброї проти своїх політичних опонентів - це щось прямо зі сталінського шоу жахів…З самого початку це було полювання на відьом і фальшиве розслідування одне за іншим", - сказав Трамп.

Прокуратура Манхеттена розслідує звинувачення на адресу Трампа у порушенні правил фінансування передвиборчої кампанії.

Спеціальний адвокат, призначений Міністерством юстиції, розслідує звинувачення в тому, що Трамп зберігав надсекретні документи і очолював змову, спрямовану на скасування результатів виборів 2020 року.

Паралельно прокуратура Джорджії також вивчає дії Трампа у 2020 році.

Крім того, так зване велике журі вирішує, чи існують підстави оголосити Трампу кримінальне обвинувачення через порушення виборчого законодавства у зв'язку з платою колишній порноакторці Стормі Деніелс.

Про те, у чому суть справи, чому про неї раптом заговорили й що реально загрожує Дональду Трампу читайте в статті - Порнороман Трампа: яким може стати перше кримінальне звинувачення експрезиденту США.