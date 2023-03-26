Трамп сравнил расследование против него с "ужасами сталинской России"

Экс-президент США Дональд Трамп на первом предвыборном митинге перед сторонниками в Техасе назвал расследование против него "охотой на ведьм" и сравнил его с "ужасами сталинской России".

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации агентства Reuters.

Трамп провел большую часть своей почти двухчасовой речи в техасском городе Уэйко 25 марта, критикуя многочисленные расследования, которые ведут против него власти США. Он обвинил администрацию президента Джо Байдена в попытках подорвать его шансы на побед в борьбе за Белый дом.

"Использование режимом Байдена правоохранительных органов в качестве оружия против своих политических оппонентов - это что-то прямо из сталинского шоу ужасов...С самого начала это была охота на ведьм и фальшивое расследование одно за другим", - сказал Трамп.

Прокуратура Манхэттена расследует обвинения в адрес Трампа в нарушении правил финансирования предвыборной кампании.

Специальный адвокат, назначенный Министерством юстиции, расследует обвинения в том, что Трамп хранил сверхсекретные документы и возглавлял заговор, направленный на отмену результатов выборов 2020 года.

Параллельно прокуратура Джорджии также изучает действия Трампа в 2020 году.

Кроме того, так называемое большое жюри решает, существуют ли основания объявить Трампу уголовное обвинение из-за нарушения избирательного законодательства в связи с платой бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс.

О том, в чем суть дела, почему о нем вдруг заговорили и что реально грозит Дональду Трампу читайте в статье - Порнороман Трампа: каким может стать первое уголовное обвинение экс-президенту США.