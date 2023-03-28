Молдова проведет саммит европейских лидеров на винзаводе - СМИ

Молдова проведет второй саммит Европейского политического сообщества, который состоится 1 июня, на территории винзавода под Кишиневом.

Об этом сообщило молдавское издание Newsmaker со ссылкой на источники в правительстве, пишет "Европейская правда".

По данным источников, мероприятие, на которое приедут лидеры всех европейских стран и институтов ЕС, состоится на территории винодельни Mimi, также известной как замок Мими и шато Мими. Он расположен в селе Бульбоака в 40 километрах от столицы Кишинева.

Замок Мими, на территории которого расположена винодельня ФОТО: "ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРАВДА"

Как пишет издание, молдавские власти уже начали экстренный ремонт дороги к Бульбоаке. Стоимость работы оценивается в 225,7 млн леев (более 10 млн евро). Речь идет о ремонте примерно 30 км дороги на трассе Кишинев - Тирасполь, Флорешты - Новые Анны и Бульбоака - Делакеу.

В январе в администрации президента Молдовы сообщали, что второй саммит Европейского политического сообщества состоится 1 июня в Кишиневе.

Первый саммит Европейского политического сообщества прошел в Праге 6-7 октября прошлого года.

Европейское политическое сообщество - инициатива президента Франции Эммануэля Макрона, поддержанная ЕС. По замыслу, эта площадка сотрудничества не является альтернативой расширению ЕС.

Об итогах первого саммита сообщества читайте в статье: Мир не для всех. Как саммит в Праге попытался примирить врагов в Европе и вне ее