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Комітет Бундестагу в середу планує схвалити 12 млрд євро на військову допомогу Україні - ЗМІ

Середа, 29 березня 2023, 08:43

На вимогу німецького уряду бюджетний комітет Бундестагу в середу має проголосувати за значне збільшення допомоги Україні озброєнням.

Про це повідомило агентство AFP з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

За інформацією джерел, комітет має затвердити збільшення видатків на 12 мільярдів євро, які підуть на військову допомогу Києву і на поповнення запасів вже відправленого в Україну обладнання.

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Німецька армія зможе почати витрачати ці гроші вже цього року, Частину коштів виділять на наступні роки. Точно невідомо, як та на який часовий проміжок розподілять ці 12 млрд євро.

До сьогодні Берлін виділив на військову допомогу Києву на суму 3 мільярди євро.

За словами співрозмовника, в середу комітет окремо проголосує за поповнення запасів гаубиць Panzerhaubitze 2000, відправлених в Україну.

За даними Берліна, разом з Нідерландами Німеччина відправила в Україну 14 самохідних гаубиць.

Як відомо, цього тижня обіцяні урядом в Берліні танки Leopard 2 вже прибули до України.

Німеччина також передала в Україну обіцяні раніше близько 40 бойових машин піхоти Marder

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