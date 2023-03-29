Комитет Бундестага в среду планирует одобрить 12 млрд евро на военную помощь Украине - СМИ

По требованию немецкого правительства бюджетный комитет Бундестага в среду должен проголосовать за значительное увеличение помощи Украине вооружением.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

По информации источников, комитет должен утвердить увеличение расходов на 12 миллиардов евро, которые пойдут на военную помощь Киеву и на пополнение запасов уже отправленного в Украину оборудования.

Немецкая армия сможет начать тратить эти деньги уже в этом году, Часть средств выделят на последующие годы. Точно не известно, как и на какой временной промежуток распределят эти 12 млрд евро.

До сих пор Берлин выделил на военную помощь Киеву на сумму 3 миллиарда евро.

По словам собеседника, в среду комитет отдельно проголосует за пополнение запасов гаубиц Panzerhaubitze 2000, отправленных в Украину.

По данным Берлина, вместе с Нидерландами Германия отправила в Украину 14 самоходных гаубиц.

Как известно, на этой неделе обещанные правительством в Берлине танки Leopard 2 уже прибыли в Украину.

Германия также передала в Украину обещанные ранее около 40 боевых машин пехоты Marder.