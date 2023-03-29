Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Комитет Бундестага в среду планирует одобрить 12 млрд евро на военную помощь Украине - СМИ

Среда, 29 марта 2023, 08:43

По требованию немецкого правительства бюджетный комитет Бундестага в среду должен проголосовать за значительное увеличение помощи Украине вооружением.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

По информации источников, комитет должен утвердить увеличение расходов на 12 миллиардов евро, которые пойдут на военную помощь Киеву и на пополнение запасов уже отправленного в Украину оборудования.

Германия хочет закупить 28 гаубиц на замену оружия, отправленного в Украину

Немецкая армия сможет начать тратить эти деньги уже в этом году, Часть средств выделят на последующие годы. Точно не известно, как и на какой временной промежуток распределят эти 12 млрд евро.

До сих пор Берлин выделил на военную помощь Киеву на сумму 3 миллиарда евро.

По словам собеседника, в среду комитет отдельно проголосует за пополнение запасов гаубиц Panzerhaubitze 2000, отправленных в Украину.

По данным Берлина, вместе с Нидерландами Германия отправила в Украину 14 самоходных гаубиц.

Как известно, на этой неделе обещанные правительством в Берлине танки Leopard 2 уже прибыли в Украину.

Германия также передала в Украину обещанные ранее около 40 боевых машин пехоты Marder.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Война с РФ

Статьи

4 шага к победе над РФ на энергетическом фронте: что должны сделать США и ЕС

Запад должен оставаться верным обещаниям и воплотить четыре важных шага для окончательного разгрома России на энергетическом фронте (укр.)
29 марта 2023 — Cветлана Романко, Олег Савицкий, Razom We Stand

Помощь от своих: как мигранты в Польше поддерживают украинскую экономику

Отъезд за границу огромного количества граждан рассматривается как огромный вызов для Украины. Однако в близкой перспективе украинская экономика даже выигрывает от миграции (укр.)
28 марта 2023 — Мария Кузенко, Миграционная платформа EWL

Ошейник для Лукашенко: как тактическое ядерное оружие РФ изменит расклады в Беларуси

Российское ядерное оружие способно "законсервировать" режим Лукашенко, а одновременно – окончательно лишить белорусского диктатора самостоятельности.
28 марта 2023 — Юрий Панченко, Европейская правда