На півдні Італії стався землетрус магнітудою 4,6, люди в паніці залишали будинки

Сильний землетрус стався у південному регіоні Італії Молізе пізно ввечері у вівторок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.

Італійський інститут геофізики та вулканології (INGV) повідомив, що магнітуда землетрусу сказала 4,6.

Епіцентр землетрусу перебував у містечку Монтагано, поблизу міста Кампобассо, і залягав на глибині близько 23 км.

Протягом кількох останніх днів в регіоні фіксували багато дрібних поштовхів. У вівторок ввечері з початком землетрусу багато хто з місцевих жителів вибіг на вулицю, дехто ночував у машинах, люди залишали домівки з валізами з одягом.

Пожежна служба Італії повідомила, що запити про допомогу не надходили. Також не виявили жодних пошкоджень будівель.

У 2002 році в Молізе внаслідок землетрусу обвалилася школа, тоді загинули 29 дітей і вчителька.

Нагадаємо, Південний схід Туреччини, який зазнав величезних руйнувань під час землетрусів у лютому, нещодавно знову сколихнули підземні поштовхи.