На півдні Італії стався землетрус магнітудою 4,6, люди в паніці залишали будинки
Сильний землетрус стався у південному регіоні Італії Молізе пізно ввечері у вівторок.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.
Італійський інститут геофізики та вулканології (INGV) повідомив, що магнітуда землетрусу сказала 4,6.
Епіцентр землетрусу перебував у містечку Монтагано, поблизу міста Кампобассо, і залягав на глибині близько 23 км.
Протягом кількох останніх днів в регіоні фіксували багато дрібних поштовхів. У вівторок ввечері з початком землетрусу багато хто з місцевих жителів вибіг на вулицю, дехто ночував у машинах, люди залишали домівки з валізами з одягом.
Пожежна служба Італії повідомила, що запити про допомогу не надходили. Також не виявили жодних пошкоджень будівель.
У 2002 році в Молізе внаслідок землетрусу обвалилася школа, тоді загинули 29 дітей і вчителька.
Нагадаємо, Південний схід Туреччини, який зазнав величезних руйнувань під час землетрусів у лютому, нещодавно знову сколихнули підземні поштовхи.