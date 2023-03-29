Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

На півдні Італії стався землетрус магнітудою 4,6, люди в паніці залишали будинки

Середа, 29 березня 2023, 09:12

Сильний землетрус стався у південному регіоні Італії Молізе пізно ввечері у вівторок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.

Італійський інститут геофізики та вулканології (INGV) повідомив, що магнітуда землетрусу сказала 4,6.

Епіцентр землетрусу перебував у містечку Монтагано, поблизу міста Кампобассо, і залягав на глибині близько 23 км.

Протягом кількох останніх днів в регіоні фіксували багато дрібних поштовхів. У вівторок ввечері з початком землетрусу багато хто з місцевих жителів вибіг на вулицю, дехто ночував у машинах, люди залишали домівки з валізами з одягом.

Пожежна служба Італії повідомила, що запити про допомогу не надходили. Також не виявили жодних пошкоджень будівель.

У 2002 році в Молізе внаслідок землетрусу обвалилася школа, тоді загинули 29 дітей і вчителька.

Нагадаємо, Південний схід Туреччини, який зазнав величезних руйнувань під час землетрусів у лютому, нещодавно знову сколихнули підземні поштовхи.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія стихійні лиха

Статті

4 кроки до перемоги над РФ на енергетичному фронті: що мають зробити США та ЄС

Захід має залишатися вірними обіцянкам та втілити чотири важливі кроки для остаточного розгрому Росії на енергетичному фронті.
29 березня 2023 — Cвітлана Романко, Олег Савицький, Razom We Stand

Допомога від своїх: як мігранти в Польщі підтримують українську економіку

Від’їзд за кордон величезної кількості громадян розглядається як величезний виклик для України. Проте у близькій перспективі українська економіка навіть виграє від міграції.
28 березня 2023 — Марія Кузенко, Міграційна платформа EWL

Ошийник для Лукашенка: як тактична ядерна зброя РФ змінить розклади у Білорусі

Російська ядерна зброя здатна "законсервувати" режим Лукашенка, а одночасно – остаточно позбавити білоруського диктатора самостійності.
28 березня 2023 — Юрій Панченко, Європейська правда