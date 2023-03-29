На юге Италии произошло землетрясение магнитудой 4,6, люди в панике покидали дома

Сильное землетрясение произошло в южном регионе Италии Молизе поздно вечером во вторник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

Итальянский институт геофизики и вулканологии (INGV) сообщил, что магнитуда землетрясения сказала 4,6.

Эпицентр землетрясения находился в Монтагано, вблизи города Кампобассо, и залегал на глубине около 23 км.

В течение нескольких последних дней в регионе фиксировали много мелких толчков. Во вторник вечером с началом землетрясения многие из местных жителей выбежали на улицу, некоторые ночевали в машинах, люди покидали дома с чемоданами с одеждой.

Пожарная служба Италии сообщила, что не поступало никаких запросов на помощь и не было обнаружено никаких повреждений.

В 2002 году в Молизе в результате землетрясения обрушилась школа, тогда погибли 29 детей и учительница.

Напомним, на юго-востоке Турции, который претерпел огромные разрушения во время землетрясений в феврале, недавно снова произошли подземные толчки.