Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

На юге Италии произошло землетрясение магнитудой 4,6, люди в панике покидали дома

Среда, 29 марта 2023, 09:12

Сильное землетрясение произошло в южном регионе Италии Молизе поздно вечером во вторник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

Итальянский институт геофизики и вулканологии (INGV) сообщил, что магнитуда землетрясения сказала 4,6.

Эпицентр землетрясения находился в Монтагано, вблизи города Кампобассо, и залегал на глубине около 23 км.

В течение нескольких последних дней в регионе фиксировали много мелких толчков. Во вторник вечером с началом землетрясения многие из местных жителей выбежали на улицу, некоторые ночевали в машинах, люди покидали дома с чемоданами с одеждой.

Пожарная служба Италии сообщила, что не поступало никаких запросов на помощь и не было обнаружено никаких повреждений.

В 2002 году в Молизе в результате землетрясения обрушилась школа, тогда погибли 29 детей и учительница.

Напомним, на юго-востоке Турции, который претерпел огромные разрушения во время землетрясений в феврале, недавно снова произошли подземные толчки.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Италия стихийные бедствия

Статьи

4 шага к победе над РФ на энергетическом фронте: что должны сделать США и ЕС

Запад должен оставаться верным обещаниям и воплотить четыре важных шага для окончательного разгрома России на энергетическом фронте (укр.)
29 марта 2023 — Cветлана Романко, Олег Савицкий, Razom We Stand

Помощь от своих: как мигранты в Польше поддерживают украинскую экономику

Отъезд за границу огромного количества граждан рассматривается как огромный вызов для Украины. Однако в близкой перспективе украинская экономика даже выигрывает от миграции (укр.)
28 марта 2023 — Мария Кузенко, Миграционная платформа EWL

Ошейник для Лукашенко: как тактическое ядерное оружие РФ изменит расклады в Беларуси

Российское ядерное оружие способно "законсервировать" режим Лукашенко, а одновременно – окончательно лишить белорусского диктатора самостоятельности.
28 марта 2023 — Юрий Панченко, Европейская правда