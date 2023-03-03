Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Посол Британії прийшла на зустріч до президента Сербії із хусткою зі словами гімну України

фото
П'ятниця, 3 березня 2023, 22:36

Посол Великої Британії у Белграді Шен Маклауд провела переговори із президентом Сербії Александром Вучичем і на зустріч вдягнула шийну хустку зі словами гімну України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Вучич опублікував в Instagram фото із зустрічі, на якому він та Маклауд сидять за столом, і в посла на хустці можна побачити слова "Згинуть наші вороженьки як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй сторонці".

 

Вучич у повідомленні про зустріч не згадав Україну, зазначивши, що йшлося про переговори щодо Косова у Брюсселі, а також двосторонню співпрацю з Британією.

Сербський телеканал РТРС звернув увагу на хустку і назвав це провокацією. "Такий нетиповий для іноземних послів крок можна трактувати як спробу провокації і, звісно, ​​як недипломатичний крок щодо офіційного Белграда", - йдеться у новині про зустріч.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич заперечив твердження Москви, що Белград постачає зброї Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Сербія

Статті

Як ЄС має змінити підходи до розширення, щоби втримати мир та Україну

Якщо ЄС не реформує механізм розширення, то разом з Україною вони можуть програти мир. Ставки занадто високі.
3 березня 2023 — Майкл Емерсон, Стівен Блокманс, Центр європейських політичних досліджень (CEPS), Брюссель

Кінець "молдовської мови". Нащо Молдова змінює конституцію та чому це важливо для України

Молдова нарешті офіційно "переходить" на румунську мову. Україні теж треба відмовитися від "молдовської мови" якнайшвидше... та прискорити свій вступ до ЄС.
3 березня 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Андрюс Кубілюс: Нам треба говорити про демократію в Росії, щоб допомогти Україні вступити в НАТО

"Що би Путін не робив – війна проти Грузії, напад на Україну в 2014 році, – з ним все одно підтримували діалог, домовлялися. Це було великою помилкою".
2 березня 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда