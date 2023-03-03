Посол Британії прийшла на зустріч до президента Сербії із хусткою зі словами гімну України
П'ятниця, 3 березня 2023, 22:36
Посол Великої Британії у Белграді Шен Маклауд провела переговори із президентом Сербії Александром Вучичем і на зустріч вдягнула шийну хустку зі словами гімну України.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Вучич опублікував в Instagram фото із зустрічі, на якому він та Маклауд сидять за столом, і в посла на хустці можна побачити слова "Згинуть наші вороженьки як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй сторонці".
Вучич у повідомленні про зустріч не згадав Україну, зазначивши, що йшлося про переговори щодо Косова у Брюсселі, а також двосторонню співпрацю з Британією.
Сербський телеканал РТРС звернув увагу на хустку і назвав це провокацією. "Такий нетиповий для іноземних послів крок можна трактувати як спробу провокації і, звісно, як недипломатичний крок щодо офіційного Белграда", - йдеться у новині про зустріч.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич заперечив твердження Москви, що Белград постачає зброї Україні.