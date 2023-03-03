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Посол Британии пришла на встречу к президенту Сербии с платком со словами гимна Украины

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Пятница, 3 марта 2023, 22:36

Посол Великобритании в Белграде Шен Маклауд провела переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и на встречу надела шейный платок со словами гимна Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Вучич опубликовал в Instagram фото со встречи, на котором он и Маклауд сидят за столом, и у посла на платке можно увидеть слова "Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй сторонці".

 

Вучич в сообщении о встрече не упомянул Украину, отметив, что речь шла о переговорах по Косово в Брюсселе, а также двустороннем сотрудничестве с Британией.

Сербский телеканал РТРС обратил внимание на платок и назвал это провокацией. "Такой нетипичный для иностранных послов шаг можно трактовать как попытку провокации и, конечно, как недипломатичный шаг в отношении официального Белграда", - говорится в новости о встрече.

Напомним, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич опроверг заявления Москвы, что Белград не поставляет оружия Украине.

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Великобритания Сербия

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