Посол Британии пришла на встречу к президенту Сербии с платком со словами гимна Украины
Пятница, 3 марта 2023, 22:36
Посол Великобритании в Белграде Шен Маклауд провела переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и на встречу надела шейный платок со словами гимна Украины.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Вучич опубликовал в Instagram фото со встречи, на котором он и Маклауд сидят за столом, и у посла на платке можно увидеть слова "Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй сторонці".
Вучич в сообщении о встрече не упомянул Украину, отметив, что речь шла о переговорах по Косово в Брюсселе, а также двустороннем сотрудничестве с Британией.
Сербский телеканал РТРС обратил внимание на платок и назвал это провокацией. "Такой нетипичный для иностранных послов шаг можно трактовать как попытку провокации и, конечно, как недипломатичный шаг в отношении официального Белграда", - говорится в новости о встрече.
Напомним, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич опроверг заявления Москвы, что Белград не поставляет оружия Украине.