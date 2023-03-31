В уряді кажуть, що працюють з кожною державою ЄС, аби відкрити переговори про вступ

Україна веде двосторонні переговори з країнами ЄС для оптимізації реформ та переконання держав-членів у необхідності розпочати переговори про вступ цього року.

Про це виданню Euractiv розповіла віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє "Європейська правда".

"На цьому етапі ми працюємо з кожною країною-членом ЄС, комунікуючи порядок денний реформ та обґрунтовуючи необхідність відкриття переговорів про вступ", - каже Стефанішина.

За словами віцепрем’єрки, важливо донести меседж до українського народу, що "ми на правильному шляху, що ми готуємося до перемоги, і що ЄС підтримує український уряд у проведенні реформ".

Вона не уточнила, які саме країни-члени ЄС ще потрібно переконати, щоб Україна могла розпочати переговори про вступ.

Водночас Стефанішина повідомила, що запропонувала країнам-членам ЄС "співпрацювати з Україною в рамках програм партнерства на секторальній основі". Вона зауважила, що продовжить роботу зі своїми колегами, щоб "визначити конкретну сферу їхнього інтересу та моніторингу".

"Це дозволить країнам-членам ЄС мати своє власне індивідуальне джерело експертизи з конкретної теми - чи то верховенство права, чи то сам переговорний процес, чи то розбудова інституційної спроможності, чи то секторальна політика, як-от сільське господарство", - сказала Стефанішина.

Відповідаючи на запитання, наскільки реалістичним є бажання України розпочати переговори про вступ до грудня, Стефанішина сказала, що "це буде політичне рішення".

"Зрозуміло, що сам процес вступу не буде політичним процесом, а вимагатиме багато важкої технічної роботи", - додала вона.

За словами Стефанішиної, одним з головних завдань, які Україна має виконати, є коригування відбору на посади суддів Конституційного суду. Це потребуватиме додаткових змін законодавства, але може бути виконано до травня.

Європейська комісія опублікує свою оцінку прогресу України на шляху до ЄС восени цього року. Навесні очікують усну презентацію оцінки щодо семи кандидатських рекомендацій Єврокомісії.

Як повідомляла "Європейська правда", станом на кінець січня виконання семи критеріїв оцінювалося експертами на 5,8 бала з 10, але оцінка суттєво зросла від попереднього огляду. Після того зростання технічної відповідності критеріям продовжилося.