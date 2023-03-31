В правительстве говорят, что работают с каждой страной ЕС, чтобы открыть переговоры о вступлении 

Украина ведет двусторонние переговоры со странами ЕС для оптимизации реформ и убеждения государств-членов в необходимости начать переговоры о вступлении в этом году.

Об этом изданию Euractiv рассказала вице-премьер по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина, сообщает "Европейская правда".

"На этом этапе мы работаем с каждой страной-членом ЕС, коммуницируя повестку дня реформ и обосновывая необходимость открытия переговоров о вступлении", - говорит Стефанишина.

По словам вице-премьера, важно донести месседж до украинского народа, что "мы на правильном пути, что мы готовимся к победе, и ЕС поддерживает украинское правительство в проведении реформ".

Она не уточнила, какие именно страны-члены ЕС еще нужно убедить, чтобы Украина могла начать переговоры о вступлении.

В то же время, Стефанишина сообщила, что предложила странам-членам ЕС "сотрудничать с Украиной в рамках программ партнерства на секторальной основе". Она отметила, что продолжит работу со своими коллегами, чтобы "определить конкретную сферу их интереса и мониторинга".

"Это позволит странам-членам ЕС иметь свой собственный индивидуальный источник экспертизы по конкретной теме - будь то верховенство права, или сам переговорный процесс, или развитие институциональной способности, или секторальная политика, например сельское хозяйство", - сказала Стефанишина.

Отвечая на вопрос, насколько реалистичным является желание Украины начать переговоры о вступлении до декабря, Стефанишина сказала, что "это будет политическое решение".

"Понятно, что сам процесс вступления не будет политическим процессом, а потребует много тяжелой технической работы", - добавила она.

По словам Стефанишиной, одной из главных задач, которые Украина должна выполнить, является корректировка отбора на должности судей Конституционного Суда. Это потребует дополнительных изменений законодательства, но может быть выполнено до мая.

Европейская комиссия опубликует свою оценку прогресса Украины на пути в ЕС осенью этого года. Весной ожидают устную презентацию оценки по семи кандидатским рекомендациям Еврокомиссии.

Как сообщала "Европейская правда", по состоянию на конец января выполнение семи критериев оценивалось экспертами на 5,8 балла из 10, но оценка существенно выросла от предыдущего обзора. После того рост технического соответствия критериям продолжился.