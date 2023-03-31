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Інфляція у єврозоні різко сповільнилася через падіння цін на енергоносії

П'ятниця, 31 березня 2023, 16:30

За попередніми оцінками Євростату, річна інфляція у єврозоні знизилася на майже два процентних пункти, порівняно з лютим.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані європейське статистичне відомство оприлюднило 31 березня. 

Інфляція у березні 2023 року відносно цін березня 2022 року за попередніми оцінками складає 6,9%, тоді як у лютому становила 8,5%. 

За категоріями товарів, найбільше зросли ціни на продукти харчування, алкоголь і тютюн. У цих категоріях, на відміну від загального тренду, інфляція зросла (15,4%, порівняно з 15% у лютому). 

Наступні у списку - неенергетичні промислові товари (6,6% порівняно з 6,8% у лютому), послуги (5%, порівняно з 4,8% у лютому). Водночас, для енергоносіїв інфляція склала -0,9%, порівняно з 13,7% у лютому. 

Для різних країн-членів єврозони ситуація суттєво різниться. Найбільша інфляція зберігається у державах Балтії (понад 15% у Литві та Естонії, 17,3% у Латвії), Словаччині (14,8%), також Словенії і Хорватії (понад 10%).

У лютому інфляція скоротилася несуттєво - до 8,5% з 8,6% у січні.

Нагадаємо, Єврокомісія дала позитивний прогноз для економіки ЄС у 2023 році.

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