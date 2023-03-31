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Инфляция в еврозоне резко замедлилась из-за падения цен на энергоносители

Пятница, 31 марта 2023, 16:30

По предварительным оценкам Евростата, годовая инфляция в еврозоне снизилась почти на два процентных пункта по сравнению с февралем.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные европейское статистическое ведомство обнародовало 31 марта.

Инфляция в марте 2023 года относительно цен марта 2022 года по предварительным оценкам составляет 6,9%, тогда как в феврале составила 8,5%.

По категориям товаров, больше всего выросли цены на продукты питания, алкоголь и табак. В этих категориях, в отличие от общего тренда, инфляция выросла (15,4% по сравнению с 15% в феврале).

Следующие в списке - неэнергетические промышленные товары (6,6% по сравнению с 6,8% в феврале), услуги (5% по сравнению с 4,8% в феврале). В то же время, для энергоносителей инфляция составила -0,9% по сравнению с 13,7% в феврале.

Для разных стран-членов еврозоны ситуация существенно отличается. Наибольшая инфляция сохраняется в государствах Балтии (более 15% в Литве и Эстонии, 17,3% в Латвии), Словакии (14,8%), также Словении и Хорватии (более 10%).

В феврале инфляция сократилась несущественно - до 8,5% с 8,6% в январе.

Напомним, Еврокомиссия дала позитивный прогноз для экономики ЕС в 2023 году.

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