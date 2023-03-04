Зеленський обговорив із президенткою Європарламенту українську формулу миру

Президент Володимир Зеленський провів зустріч у Львові з президенткою Європарламенту Робертою Метсолою та обговорив просування української формули миру.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, пише "Європейська правда".

"Президенти України та Європарламенту обговорили просування української формули миру та перспективи залучення до майбутнього саміту на підтримку миру широкого кола світових гравців, передусім країн Глобального Півдня", - йдеться у повідомленні.

Зеленський також наголосив, що Україна прагне якнайшвидше завершити виконання рекомендацій Європейської комісії й уже цього року розпочати переговори про вступ до ЄС.

Співрозмовники обговорили перспективу функціонування офісу зв’язку Європейського парламенту в Україні, що сприятиме посиленню співпраці та пришвидшенню євроінтеграційних процесів.

"Президент Європарламенту запевнила у непохитній підтримці нашої країни в протистоянні повномасштабній російській агресії, яка захищає не лише себе, а і Європу, та на шляху до членства в європейській родині, невіддільною частиною якої є Україна", - зазначили в ОП.

Нагадаємо, у Львові в п'ятницю відбулася конференція United for Justice, на якій виступив президент Володимир Зеленський.

У Львові також перебували низка європейських гостей, зокрема, президент Латвії, міністри закордонних справ Нідерландів та Естонії.