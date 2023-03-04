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Зеленский обсудил с президентом Европарламента украинскую формулу мира

Суббота, 4 марта 2023, 12:26

Президент Владимир Зеленский провел встречу во Львове с президентом Европарламента Робертой Метсолой и обсудил продвижение украинской формулы мира.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, пишет "Европейская правда".

"Президенты Украины и Европарламента обсудили продвижение украинской формулы мира и перспективы привлечения к будущему саммиту в поддержку мира широкого круга мировых игроков, прежде всего стран Глобального Юга", - говорится в сообщении.

Зеленский также отметил, что Украина стремится как можно быстрее завершить выполнение рекомендаций Европейской комиссии и уже в этом году начать переговоры о вступлении в ЕС.

Собеседники обсудили перспективу функционирования офиса связи Европейского парламента в Украине, что будет способствовать усилению сотрудничества и ускорению евроинтеграционных процессов.

"Президент Европарламента заверила в непоколебимой поддержке нашей страны в противостоянии полномасштабной российской агрессии, которая защищает не только себя, но и Европу, и на пути к членству в европейской семье, неотъемлемой частью которой является Украина", - отметили в ОП.

Напомним, ао Львове в пятницу состоялась конференция United for Justice, на которой выступил президент Владимир Зеленский.

Во Львове также находились ряд европейских гостей, в частности, президент Латвии, министры иностранных дел Нидерландов и Эстонии.

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Зеленский Европарламент

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