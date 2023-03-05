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Іспанія готує закон про рівний доступ жінок і чоловіків до посад у політиці і бізнесі

Неділя, 5 березня 2023, 14:28

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес у суботу анонсував ухвалення закону про гендерну рівність, який вимагатиме більш рівного представництва жінок і чоловіків у політиці, бізнесі та інших сферах суспільного життя.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Закон про рівне представництво застосовуватиме заходи щодо гендерного паритету до виборчих списків, рад директорів великих компаній і керівних рад професійних асоціацій.

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Санчес зробив це оголошення під час мітингу Соціалістичної партії напередодні Міжнародного жіночого дня 8 березня. Проєкт буде затверджено під час засідання кабінету міністрів у вівторок перед тим, як його обговорять у парламенті. 

Санчес сказав, що уряд "не тільки робить крок на користь фемінізму, але й на користь іспанського суспільства в цілому".

"Якщо вони представляють половину суспільства, половина політичної та економічної влади повинна належати жінкам", - сказав Санчес у суботу.

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Закон про рівне представництво вимагатиме, щоб жінки становили 40% у керівництві будь-якої зареєстрованої на біржі компанії, в якій працює понад 250 осіб та річний оборот якої становить 50 млн євро.

У політиці закон вимагатиме від партій пропонувати однакову кількість кандидатів-чоловіків та жінок на виборах з метою збільшення гендерного паритету в парламенті. Сьогодні частка жінок становить 44% у Конгресі депутатів та 39% у Сенаті.

Закон також вимагатиме, щоб у радах директорів професійних асоціацій було не менше 40% жінок, а також у журі будь-яких премій, які фінансуються з державних коштів.

Це останній із серії заходів на користь рівності, оголошених лівим коаліційним урядом Іспанії. У грудні іспанські законодавці прийняли законопроєкт про права трансгендерів, а також закон про сексуальне та репродуктивне здоров’я, який вперше в європейській країні запропонував фінансовану державою оплачувану відпустку для жінок, які страждають від болісних менструацій.

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Іспанія ЄвроЖиття

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