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Испания готовит закон о равном доступе женщин и мужчин к должностям в политике и бизнесе

Воскресенье, 5 марта 2023, 14:28

Премьер-министр Испании Педро Санчес в субботу анонсировал принятие закона о гендерном равенстве, который потребует более равного представительства женщин и мужчин в политике, бизнесе и других сферах общественной жизни.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Закон о равном представительстве будет применять меры по гендерному паритету к избирательным спискам, советам директоров крупных компаний и руководящим советам профессиональных ассоциаций.

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Санчес сделал это объявление во время митинга Социалистической партии накануне Международного женского дня 8 марта. Проект будет утвержден во время заседания кабинета министров во вторник перед тем, как его обсудят в парламенте. 

Санчес сказал, что правительство "не только делает шаг в пользу феминизма, но и в пользу испанского общества в целом".

"Если они представляют половину общества, половина политической и экономической власти должна принадлежать женщинам", - сказал Санчес в субботу.

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Закон о равном представительстве потребует, чтобы женщины составляли 40% в руководстве любой зарегистрированной на бирже компании, в которой работает более 250 человек и годовой оборот которой составляет 50 млн евро.

В политике закон потребует от партий предлагать одинаковое количество кандидатов-мужчин и женщин на выборах с целью увеличения гендерного паритета в парламенте. Сегодня доля женщин составляет 44% в Конгрессе депутатов и 39% в Сенате.

Закон также потребует, чтобы в советах директоров профессиональных ассоциаций было не менее 40% женщин, а также в жюри любых премий, которые финансируются из государственных средств.

Это последняя из серии мер в пользу равенства, объявленных левым коалиционным правительством Испании. В декабре испанские законодатели приняли законопроект о правах трансгендеров, а также закон о сексуальном и репродуктивном здоровье, который впервые в европейской стране предложил финансируемый государством оплачиваемый отпуск для женщин, страдающих от болезненных менструаций.

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Испания ЕвроЖизнь

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