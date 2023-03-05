Персонал залізниці у Німеччині носитиме камери через напади 

Співробітники Deutsche Bahn, національного залізничного оператора Німеччини, будуть носити нагрудні камери через зростання випадків насильства проти них.

Про це компанія оголосила в суботу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Тестовий запуск технології розпочався в лютому в південно-західній частині Шварцвальду. Тепер ця пілотна програма буде поширена на інші регіони Німеччини.

Ганс-Хільмар Рішке, керівник служби безпеки групи DB пояснив, що "будь-яка форма насильства щодо наших співробітників є неприйнятною, і ми глибоко засуджуємо її".

Рівень насильства щодо персоналу німецької залізниці щорічно зростає з 2012 року, за винятком незначного зниження у 2019 році. Заплановані додаткові заходи для захисту персоналу включають подальше навчання для працівників, які контактують з громадськістю.

Також Deutsche Bahn планує розширити кількість камер спостереження на залізничних станціях. Наразі на залізничних станціях працює близько 9 000 камер. Влада планує встановити ще близько 2 000 камер до наступного року.

Близько 50 000 камер встановлено приблизно на 75% місцевих і приміських поїздів.

Минулого року Deutsche Bahn зафіксувала 3 138 нападів на залізничників, що приблизно на 21% більше, ніж у 2021 році, коли через пандемію набагато менше людей їздили на роботу залізницею.

30% випадків, які Deutsche Bahn класифікувала як напади у 2021 році, були пов'язані з намаганнями працівників забезпечити дотримання обов'язкових вимог щодо носіння масок. Ці заходи були скасовані в лютому цього року після майже трьох років.

Половина нападів сталася на працівників місцевих поїздів DB; більше третини - на співробітників служби безпеки компанії. При цьому серйозні тілесні ушкодження все ще залишаються "винятком" " і стосуються 6% зафіксованих нападів.

За даними Deutsche Bahn, кількість футбольних фанатів, які знову їздять залізницею на матчі як вдома, так і на виїзді, також сприяла зростанню кількості нападів.