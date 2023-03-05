Персонал железной дороги в Германии будет носить камеры из-за нападений 

Сотрудники Deutsche Bahn, национального железнодорожного оператора Германии, будут носить нагрудные камеры из-за роста случаев насилия против них.

Об этом компания объявила в субботу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Тестовый запуск технологии начался в феврале в юго-западной части Шварцвальда. Теперь эта пилотная программа будет распространена на другие регионы Германии.

Ганс-Хильмар Ришке, руководитель службы безопасности группы DB объяснил, что "любая форма насилия в отношении наших сотрудников неприемлема, и мы глубоко осуждаем ее".

Уровень насилия в отношении персонала немецкой железной дороги ежегодно растет с 2012 года, за исключением незначительного снижения в 2019 году. Запланированные дополнительные меры для защиты персонала включают дальнейшее обучение для работников, контактирующих с общественностью.

Также Deutsche Bahn планирует расширить количество камер наблюдения на железнодорожных станциях. Сейчас на железнодорожных станциях работает около 9 000 камер. Власти планируют установить еще около 2 000 камер до следующего года.

Около 50 000 камер установлено примерно на 75% местных и пригородных поездов.

В прошлом году Deutsche Bahn зафиксировала 3 138 нападений на железнодорожников, что примерно на 21% больше, чем в 2021 году, когда из-за пандемии гораздо меньше людей ездили на работу по железной дороге.

30% случаев, которые Deutsche Bahn классифицировала как нападения в 2021 году, были связаны с попытками работников обеспечить соблюдение обязательных требований по ношению масок. Эти меры были отменены в феврале этого года после почти трех лет.

Половина нападений произошла на работников местных поездов DB; более трети - на сотрудников службы безопасности компании. При этом серьезные телесные повреждения все еще остаются "исключением" и касаются 6% зафиксированных нападений.

По данным Deutsche Bahn, количество футбольных фанатов, которые снова ездят по железной дороге на матчи как дома, так и на выезде, также способствовало росту количества нападений.