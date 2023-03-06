До Києва приїхали керівники Соціал-демократичної партії Німеччини, які за дипломатію з РФ

Через рік після нападу Росії на Україну лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль і лідер фракції СДПН Рольф Мютценіх прибули до Києва з першим візитом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Вони прибули до столиці України Києва рано вранці спеціальним потягом, щоб пізніше провести переговори з представниками українського уряду і парламенту.

З міркувань безпеки точна програма візиту не була опублікована.

Кілька високопоставлених політиків СДПН відвідали Україну з моменту вторгнення - передусім канцлер Олаф Шольц у червні 2022 року. Міністр оборони Борис Пісторіус відвідав Україну всього через кілька днів після вступу на посаду.

СДПН перебуває у складному становищі в Україні через свою політику щодо Росії до вторгнення. Її звинувачують у тому, що вона десятиліттями недооцінювала президента Росії Владіміра Путіна і надто покладалася на співпрацю з Росією.

Втім, і Клінгбайль, і Мютценіх вже відкрито визнали свої помилки. У грудні СДПН хоче переглянути свою зовнішню політику, а отже, і своє ставлення до Росії на партійній конференції.

В той же час і Клінгбайль, і Мютценіх наполягають на більшій ролі дипломатії у намаганні завершити війну.

"Ми маємо наполегливо намагатися врегулювати конфлікт Росії та України шляхом дипломатії", - заявляв Мютценіх наприкінці січня.

"Іноді у мене паморочиться голова, коли я бачу, що дискусії ведуться тільки про зброю. Я шокований, коли бачу, як сьогодні майже зневажається поняття дипломатії ", - сказав Клінгбайль у середині січня.