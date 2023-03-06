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В Киев приехали руководители Социал-демократической партии Германии, которые за дипломатию с РФ

Понедельник, 6 марта 2023, 08:36

Через год после нападения России на Украину лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль и лидер фракции СДПГ Рольф Мютцених прибыли в Киев с первым визитом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Они прибыли в столицу Украины Киев рано утром специальным поездом, чтобы позже провести переговоры с представителями украинского правительства и парламента.

Из соображений безопасности точная программа визита не была опубликована.

Несколько высокопоставленных политиков СДПГ посетили Украину с момента вторжения - прежде всего канцлер Олаф Шольц в июне 2022 года. Министр обороны Борис Писториус посетил Украину всего через несколько дней после вступления в должность.

СДПГ находится в сложном положении в Украине из-за своей политики в отношении России до вторжения. Ее обвиняют в том, что она десятилетиями недооценивала президента России Владимира Путина и слишком полагалась на сотрудничество с Россией.

Впрочем, и Клингбайль, и Мютцених уже открыто признали свои ошибки. В декабре СДПГ хочет пересмотреть свою внешнюю политику, а следовательно, и свое отношение к России на партийной конференции.

В то же время и Клингбайль, и Мютцених настаивают на большей роли дипломатии в попытке завершить войну.

"Мы должны настойчиво пытаться урегулировать конфликт России и Украины путем дипломатии", - заявлял Мютцених в конце января.

"Иногда у меня кружится голова, когда я вижу, что дискуссии ведутся только об оружии. Я шокирован, когда вижу, как сегодня почти попирается понятие дипломатии", - сказал Клингбайль в середине января.

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Германия Война с РФ

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