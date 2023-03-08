20% українців, які прибули до Фінляндії у зв’язку з війною, знайшли роботу

З українців працездатного віку, які прибули до Фінляндії після початку повномасштабної війни в Україні, п'ята частина знайшла роботу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Згідно зі свіжою статистикою Мінпраці, наприкінці 2022 року працевлаштованих громадян України налічувалося 5400.

У 2022 році Фінляндія прийняла близько 45 000 українців, дві третини з них працездатного віку.

Сусанна Пієппонен, експертка з Міністерства праці, вважає таку кількість працюючих досить хорошою, якщо брати до уваги, наскільки складними були початкові умови для українців, які були змушені покинути свої домівки через війну.

"Спершу їм потрібно було знайти дах над головою, влаштувати справи дітей, віддати їх до школи або дитячого садка, і потім шукати роботу, незважаючи на те, що вони не знають фінської або шведської, та й англійська в них часто кульгає", - сказала Пієппонен.

Найбільші труднощі становить незнання мови.

"Найчастіше українці добре освічені, але вони говорять переважно українською та російською мовами. Близько 10 відсотків говорять англійською, але зазвичай на такому рівні, який не дає змоги працювати" - зазначили в Мінпраці.

Нагадаємо, Фінляндія автоматично продовжить на рік посвідки українців, які опинилися в країні через війну. Проте українцям, які планують поїздки за межі Фінляндії, краще перевипустити свої картки-посвідки, аби на них був вказаний новий термін дії.