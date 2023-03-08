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20% украинцев, прибывших в Финляндию в связи с войной, нашли работу

Среда, 8 марта 2023, 07:16

Из украинцев трудоспособного возраста, которые прибыли в Финляндию после начала полномасштабной войны в Украине, пятая часть нашла работу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания Yle.

Согласно свежей статистике Минтруда, в конце 2022 года трудоустроенных граждан Украины насчитывалось 5400.

В 2022 году Финляндия приняла около 45 000 украинцев, две трети из них трудоспособного возраста.

Сусанна Пиеппонен, эксперт из Министерства труда, считает такое количество работающих достаточно хорошим, если принимать во внимание, насколько сложными были начальные условия для украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

"Сперва им нужно было найти крышу над головой, устроить дела детей, отдать их в школу или детский сад, и затем искать работу, несмотря на то, что они не знают финского или шведского, да и английский у них часто хромает", - сказала Пиеппонен.

Наибольшую трудность представляет незнание языка.

"Чаще всего украинцы хорошо образованы, но они говорят преимущественно на украинском и русском языках. Около 10 процентов говорят на английском, но обычно на таком уровне, который не позволяет работать", - отметили в Минтруда.

Напомним, Финляндия автоматически продлит на год вид на жительство украинцев, которые оказались в стране из-за войны. Однако украинцам, которые планируют поездки за пределы Финляндии, лучше перевыпустить свои карточки-удостоверения, чтобы на них был указан новый срок действия.

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