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МВС Грузії прозвітувало про 66 затриманих на протестах проти закону про "іноагентів"

Середа, 8 березня 2023, 09:04

Міністерство внутрішніх справ Грузії заявило, що 7 березня за дрібне хуліганство і непокору законним вимогам поліції на мітингу під будівлею парламенту було затримано 66 осіб.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє грузинський канал Mtavari.

За даними відомства, проти затриманих порушено справу за статтями 166 і 173 Кодексу про адміністративні правопорушення, і "факти правопорушень, скоєних зазначеними особами, будуть передані до суду у встановлений законом термін".

Згідно з повідомленням МВС, розслідування розпочато відповідно до статей 353 і 187 Кримінального кодексу Грузії щодо насильницьких інцидентів, які мали місце на акції протесту біля будівлі парламенту.

"З боку міністерства буде дана відповідна правова оцінка діям всіх осіб, які сприяли і організували переростання мирного протесту в насильницьку акцію" - заявили в МВС Грузії.

У відомстві також заявили, що в результаті насильницьких дій мітингувальників постраждали близько 50 співробітників МВС, деякі з них потребували хірургічного втручання і досі перебувають у медичних установах. Під час акції також постраждали громадяни.

Як повідомлялося, у вівторок парламент Грузії несподівано ухвалив у першому читанні закон про "іноагентів", що подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу. Це викликало спонтанні протести та сутички під парламентом, під час яких поліція застосувала сльозогінний газ, а згодом активно задіяла водомети для розгону мітингу.

Ніч, що розпочалася бурхливими сутичками між правоохоронцями і учасниками стихійного мітингу під будівлею парламенту Грузії, завершилася обіцянками опозиції перейти до щоденних протестів "до перемоги".

 Євросоюз попередив Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення закону, а в США натякнули на можливі санкції проти Грузії.

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Грузія

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