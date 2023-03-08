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МВД Грузии отчиталось о 66 задержанных на протестах против закона об "иноагентах"

Среда, 8 марта 2023, 09:04

Министерство внутренних дел Грузии заявило, что 7 марта за мелкое хулиганство и неповиновение законным требованиям полиции на митинге под зданием парламента были задержаны 66 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает грузинский канал Mtavari.

По данным ведомства, против задержанных возбуждено дело по статьям 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях, и "факты правонарушений, совершенных указанными лицами, будут переданы в суд в установленный законом срок".

Согласно сообщению МВД, расследование начато в соответствии со статьями 353 и 187 Уголовного кодекса Грузии в отношении насильственных инцидентов, которые имели место на акции протеста у здания парламента.

"Со стороны министерства будет дана соответствующая правовая оценка действиям всех лиц, которые способствовали и организовали перерастание мирного протеста в насильственную акцию" - заявили в МВД Грузии.

В ведомстве также заявили, что в результате насильственных действий митингующих пострадали около 50 сотрудников МВД, некоторые из них нуждались в хирургическом вмешательстве и до сих пор находятся в медицинских учреждениях. Во время акции также пострадали граждане.

Как сообщалось, во вторник парламент Грузии неожиданно принял в первом чтении закон об "иноагентах", подобный российскому законодательству, направленному на ограничение западного влияния. Это вызвало спонтанные протесты и столкновения под парламентом, во время которых полиция применила слезоточивый газ, а затем активно задействовала водометы для разгона митинга.

В тот же вечер Евросоюз предупредил Грузию о "серьезных последствиях" в случае окончательного принятия закона, а в США намекнули на возможные санкции против Грузии.

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Грузия

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