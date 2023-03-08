Ірландія на референдумі визначить, чи прибирати з конституції застарілі фрази про жінок

Ірландія планує провести референдум у листопаді, щоб вилучити зі своєї конституції положення про місце жінки в сім'ї.

Про це оголосив уряд країни в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Хоча хвиля соціальних змін у колись глибоко католицькій країні призвела до того, що в останні роки до 86-річної конституції були внесені поправки, які скасували заборону на аборти і дозволили одностатеві шлюби, "застарілі" згадки про роль жінки в суспільстві залишаються.

Стаття 41.2 говорить, що держава визнає, що "своїм домашнім життям жінка надає державі підтримку, без якої не може бути досягнуте загальне благо", і що "матері не повинні бути примушені економічною необхідністю займатися працею, нехтуючи своїми домашніми обов'язками".

Громадянські збори - форум для обговорення потенційних змін до конституції - у 2021 році рекомендували вилучити ці посилання і замінити їх гендерно нейтральними та недискримінаційними формулюваннями.

Будь-які конституційні зміни в Ірландії мають бути схвалені всенародним голосуванням. Обидва референдуми щодо лібералізації вкрай обмежувальних законів про аборти та дозволу одностатевих шлюбів були схвалені переважною більшістю голосів.

"Я радий оголосити, що уряд планує провести референдум щодо внесення змін до нашої конституції, щоб закріпити гендерну рівність і вилучити застаріле посилання на "жінок у сім'ї", - заявив прем'єр-міністр Лео Варадкар у своїй заяві в середу, коли світ відзначає Міжнародний жіночий день.

"Занадто довго жінки та дівчата несли непропорційно велику частку обов'язків по догляду, зазнавали дискримінації вдома та на робочому місці, були об'єктами або жили в страху перед домашнім чи гендерно зумовленим насильством", - сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, державний секретар Ірландії з європейських питань Томас Бірн заявив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну змушує Дублін переосмислити свою давню традицію військового нейтралітету.