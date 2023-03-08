Ирландия на референдуме определит, убирать ли из конституции устаревшие фразы о женщинах

Ирландия планирует провести референдум в ноябре, чтобы изъять из своей конституции положения о месте женщины в семье.

Об этом объявило правительство страны в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Хотя волна социальных изменений в некогда глубоко католической стране привела к тому, что в последние годы в 86-летнюю конституцию были внесены поправки, которые отменили запрет на аборты и разрешили однополые браки, "устаревшие" упоминания о роли женщины в обществе остаются.

Статья 41.2 гласит, что государство признает, что "своей домашней жизнью женщина оказывает государству поддержку, без которой не может быть достигнуто общее благо", и что "матери не должны быть принуждены экономической необходимостью заниматься трудом, пренебрегая своими домашними обязанностями".

Гражданское собрание - форум для обсуждения потенциальных изменений в конституцию - в 2021 году рекомендовали изъять эти ссылки и заменить их гендерно нейтральными и недискриминационными формулировками.

Любые конституционные изменения в Ирландии должны быть одобрены всенародным голосованием. Оба референдума по либерализации крайне ограничительных законов об абортах и разрешения однополых браков были одобрены подавляющим большинством голосов.

"Я рад объявить, что правительство планирует провести референдум по внесению изменений в нашу конституцию, чтобы закрепить гендерное равенство и изъять устаревшую ссылку на "женщин в семье", - заявил премьер-министр Лео Варадкар в своем заявлении в среду, когда мир отмечает Международный женский день.

"Слишком долго женщины и девушки несли непропорционально большую долю обязанностей по уходу, подвергались дискриминации дома и на рабочем месте, были объектами или жили в страхе перед домашним или гендерно обусловленным насилием", - сказал премьер-министр.

Напомним, государственный секретарь Ирландии по европейским вопросам Томас Бирн заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину заставляет Дублин переосмыслить свою давнюю традицию военного нейтралитета.