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У Німеччині судитимуть росіянку за схвалення війни проти України

Середа, 8 березня 2023, 22:11

Суд міста Кельн розглядатиме справу щодо громадянки Росії Єлени Колбаснікової, які загрожує ув’язнення за обвинувачення в пропаганді війни через публічне схвалення повномасштабної російської агресії проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", представник суду повідомив у коментарі DW.

Колбаснікова обвинувачується за пунктом 2 статті 140 Кримінального кодексу ФРН, оскільки під час проросійської демонстрації 8 травня 2022 року вона схвалила агресивну війну проти України, пояснили в суді.

За висновком прокуратури Кельна, Колбасникова скоїла злочин, оскільки заявила на мітингу: "Росія не агресор. Росія зараз допомагає припинити війну в Україні". Тим самим обвинувачена, за словами прокуратури, схвалила злочин словами, які можуть порушити громадський порядок.

Прокремлівські активісти в Німеччині збирали гроші на спорядження для російської армії - ЗМІ

Згідно з міжнародним правом, ведення агресивної війни є злочином, і той, хто схвалює її, ризикує отримати в Німеччині три роки в'язниці. Більш імовірним покаранням, однак, є грошовий штраф, зазначає DW.

Сама Колбаснікова – уроджениця українського міста Дніпро – стверджує, що стала жертвою через "боротьбу за мир і правду". У вересні 2022 року вона організувала в центрі Кельна демонстрацію "Проти війни та постачання озброєнь Україні".

Єлена Колбаснікова є одним із лідерів проросійських протестів у Німеччині і в зв'язку з цим співпрацює з місцевими правоекстремістськими політиками.

Разом із колишнім членом антимігрантської партії ProNRW Маркусом Байзіхтом вона виступила перед учасниками автопробігу, присвяченого річниці з дня капітуляції нацистської Німеччини 8 травня 2022 року. Тоді понад тисяча активістів зібралися в автомобілях із російськими та радянськими прапорами біля одного з озер, щоб прослідувати до радянського пам'ятника в Кельні.

Розслідування Reuters визначило Колбаснікову та її партнера Макса Шлунда частиною прокремлівської мережі агентів впливу в Німеччині. Серед іншого, вони були причетні до збору коштів для російської армії.

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Німеччина Росія

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