Будівлю парламенту Грузії пошкодили під час протестів, пленарні засідання на тижні скасовано

В апараті парламенту Грузії заявили, що будівлю законодавчого органу було пошкоджено під час протестів проти закону про "іноагентів", в зв'язку з цим на цьому тижні пленарні засідання проводитися не будуть для оцінки збитків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Перший канал грузинського телебачення.

"7-8 березня в результаті насильницьких дій деяких громадян, які зібралися біля Палацу парламенту Грузії, будівлі та інфраструктурі парламенту було завдано шкоди" - йдеться у повідомленні.

У будівлі парламенту Грузії буде введено пропускний режим, який стосуватиметься всіх відвідувачів, акредитованих ЗМІ та членів парламенту, будуть допущені лише ті співробітники апарату, які повинні брати участь в описі та відновленні пошкоджень, йдеться в заяві.

В апараті заявили, що пленарні засідання цього тижня не відбудуться.

"Пленарні засідання на цьому тижні не проводитимуться, щоб уникнути пошкодження інфраструктури та ризиків для здоров'я людей, які перебувають у будівлі", - йдеться у заяві грузинського парламенту.

Як відомо, у вівторок парламент Грузії несподівано ухвалив у першому читанні закон про "іноагентів", що подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу. Це викликало спонтанні протести та сутички під парламентом, протести продовжилися і на наступний день.

Після протестів керівна партія Грузії вирішила відкликати скандальний законопроєкт.

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