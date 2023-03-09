Здание парламента Грузии повредили во время протестов, пленарные заседания на неделе отменены

В аппарате парламента Грузии заявили, что здание законодательного органа было повреждено во время протестов против закона об "иноагентах", в связи с этим на этой неделе пленарные заседания проводиться не будут для оценки ущерба.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Первый канал грузинского телевидения.

"7-8 марта в результате насильственных действий некоторых граждан, собравшихся возле Дворца парламента Грузии, зданию и инфраструктуре парламента был нанесен ущерб", - говорится в сообщении.

В здании парламента Грузии будет введен пропускной режим, который будет касаться всех посетителей, аккредитованных СМИ и членов парламента, будут допущены только те сотрудники аппарата, которые должны участвовать в описании и восстановлении повреждений, говорится в заявлении.

В аппарате заявили, что пленарные заседания на этой неделе не состоятся.

"Пленарные заседания на этой неделе не будут проводиться, чтобы избежать повреждения инфраструктуры и рисков для здоровья людей, находящихся в здании", - говорится в заявлении грузинского парламента.

Как известно, во вторник парламент Грузии неожиданно принял в первом чтении закон об "иноагентах", подобный российскому законодательству, направленному на ограничение западного влияния. Это вызвало спонтанные протесты и столкновения под парламентом, протесты продолжились и на следующий день.

После протестов правящая партия Грузии решила отозвать скандальный законопроект.

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