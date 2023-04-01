У лавах сил оборони України загинули вже 40 бійців родом з Грузії

У складі різних підрозділів сил оборони України за час повномасштабної війни загинули вже 40 бійців родом з Грузії.

Про це повідомляє агентство "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

За підрахунками журналістів, с 24 лютого 2022 року загинули 40 бійців з Грузії, які воювали за Україну.

Частина з них прибули як добровольці з початком війни, ще частина – вже тривалий час жили в Україні і мали українське громадянство.

Серед останніх стало відомо про загибель 29-річного Михеїла Мазанашвілі родом з-під Горі. Останніми роками він жив в Україні і мав тут родину.

Фото: "Новости-Грузия"

Раніше агентство повідомляло, що на боці України воюють близько 1500 грузинських бійців. Перший грузин-доброволець загинув 18 березня.