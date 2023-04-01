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В рядах сил обороны Украины погибли уже 40 бойцов родом из Грузии

Суббота, 1 апреля 2023, 16:12

В составе сил обороны Украины за время полномасштабной войны погибли уже 40 бойцов родом из Грузии.

Об этом сообщает агентство "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

По подсчетам журналистов, с 24 февраля 2022 года погибли 40 бойцов из Грузии, которые воевали за Украину.

Шестеро грузинских добровольцев погибли в Украине: попали в окружение под Бахмутом

Часть из них прибыли как добровольцы с началом войны, еще часть - уже длительное время жили в Украине и имели украинское гражданство.

Среди последних стало известно о гибели 29-летнего Михеила Мазанашвили родом из-под Гори. В последние годы он жил в Украине и имел здесь семью.

Фото:
Фото: "Новости-Грузия"

Ранее агентство сообщало, что на стороне Украины воюют около 1500 грузинских бойцов. Первый грузин-доброволец погиб 18 марта.

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Грузия

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