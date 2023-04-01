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У Римі затримали трьох екоактивістів, які вилили "нафту" у відомий фонтан столиці

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Субота, 1 квітня 2023, 17:47

У Римі затримали трьох активістів з ініціативи "Останнє покоління", які вилили у фонтан в центрі міста чорну рідину, що мала символізувати нафту.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда". 

Двоє юнаків і дівчина принесли воду, підфарбовану в чорний деревним вугіллям, та вилили її у фонтан Баркачча в бароковому стилі на площі Іспанії.

 
ANSA

Коментуючи свою акцію, вони наголосили, що вважають недостатньою нинішню політику уряду для того, щоби спинити катастрофічні зміни клімату, що загрожують економічним та соціальним колапсом у багатьох країнах і неконтрольованою міграцією. "Є лише один спосіб зупинити цей рух до колективного суїциду - припинити викиди від викопних палив… Ми просимо уряд припинити інвестиції у те, що шкідливо для довкілля", - заявили активісти.

Одразу після того їх затримали поліцейські, молодим людям загрожують звинувачення у завданні шкоди громадському майну. 

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Мер Рима Роберто Гуалтьєрі засудив акцію, зазначивши, що Рим вже впроваджує політику для досягнення кліматичної нейтральності. "Ризикуючи завданням шкоди об’єктам нашої культурної спадщини ми ніяк не допоможемо довкіллю… Ми готові зустрічатися і говорити про те, як збільшити наші зусилля – але такі дії не вихід", - зазначив він.

Відреагував на акцію і міністр культури Дженнаро Санджульяно. "Вже час сказати "годі": ми маємо справу із систематичним вандалізмом щодо об’єктів нашої мистецької і культурної спадщини, і це не має нічого спільного із захистом довкілля. Усі, хто завдає шкоди історичному спадку, мають отримувати суворе покарання", - заявив він.

Нагадаємо, активісти "Останнього покоління" останнім часом регулярно влаштовують акції привернення уваги у музеях і картинних галереях низки європейських країн, приклеюючи себе до експонатів або обливаючи їх фарбою, але так, щоб не пошкодити.

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Італія клімат ЄвроЖиття

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