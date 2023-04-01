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В Риме задержали трех экоактивистов, которые вылили "нефть" в известный фонтан столицы

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Суббота, 1 апреля 2023, 17:47

В Риме задержали трех активистов из инициативы "Последнее поколение", которые вылили в фонтан в центре города черную жидкость, которая должна была символизировать нефть.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Двое юношей и девушка принесли воду, подкрашенную в черный древесным углем, и вылили ее в фонтан Баркачча в барочном стиле на площади Испании.

 
ANSA

Комментируя свою акцию, они отметили, что считают недостаточной нынешнюю политику правительства для того, чтобы остановить катастрофические изменения климата, угрожающие экономическим и социальным коллапсом во многих странах и неконтролируемой миграцией. "Есть только один способ остановить это движение к коллективному суициду - прекратить выбросы от ископаемых топлив... Мы просим правительство прекратить инвестиции в то, что вредно для окружающей среды", - заявили активисты.

Сразу после этого их задержали полицейские, молодым людям грозят обвинения в нанесении ущерба общественному имуществу.

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Мэр Рима Роберто Гуалтьери осудил акцию, отметив, что Рим уже внедряет политику для достижения климатической нейтральности. "Рискуя нанесением вреда объектам нашего культурного наследия мы никак не поможем окружающей среде... Мы готовы встречаться и говорить о том, как увеличить наши усилия - но такие действия не выход", - отметил он.

Отреагировал на акцию и министр культуры Дженнаро Санджульяно. "Уже пора сказать "хватит": мы имеем дело с систематическим вандализмом в отношении объектов нашего художественного и культурного наследия, и это не имеет ничего общего с защитой окружающей среды. Все, кто наносит вред историческому наследию, должны получать суровое наказание", - заявил он.

Напомним, активисты "Последнего поколения" в последнее время регулярно устраивают акции привлечения внимания в музеях и картинных галереях ряда европейских стран, приклеивая себя к экспонатам или обливая их краской, но так, чтобы не повредить.

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