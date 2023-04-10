У Марселі зросла кількість жертв смертельного обвалу будинку 

У Франції рятувальники знайшли п'яте тіло під завалами будівлі у південному місті Марсель, що обвалилася внаслідок нез’ясованого вибуху.

Про це повідомили французькі рятувальники, які працюють на місці, пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

П'яту жертву виявили, але ще не витягли з-під завалів, уточнили в екстреній службі.

Тіла перших чотирьох жертв витягли у неділою та у понеділок вранці.

Для їхньої ідентифікації буде проведено аналіз ДНК.

Раніше влада Франції заявила, що ідентифікувала вісьмох людей, зниклих безвісти після недільного вибуху, який зруйнував вщено один житловий будинок і пошкодив сусідні.

У 2018 році, приблизно за 1 км від місця події, обвалилися три інші споруди, які вважали непридатними для проживання, в результаті чого загинули вісім осіб.

Мер Марселя заявив, що не можна проводити паралелі з свіжим інцидентом, а прокурор сказав, що будівлі, які обвалилися в неділю, не мали жодних структурних проблем, і що можливою причиною є вибух газу.

Чотириповерховий житловий будинок обвалився в ніч з суботи на неділю в центрі Марселя.